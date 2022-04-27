Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,8%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивный коррекционный импульс предыдущего дня, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,5-0,8%, при этом лидируют в росте акции "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2336,96 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1004,47 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 72,78 рубля (-0,74 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "Газпрома" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), расписки OZON (+1,4%), бумаги Сбербанка (+1,2% и +1,2% "префы"), UC Rusal (+1,2%), "Магнита" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), акции "Московской биржи" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "Интер РАО" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "МТС" (+0,2%).

"Газпром" в среду полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях с 1 апреля, сообщила российская компания.

На этом фоне спотовая цена газа в Европе утром в среду подскочила на четверть - выше $1300 за тысячу кубометров. Отказываясь от поставок с Востока, такие игроки будут взвинчивать цену на спотовом рынке Европы. Таким образом, вырастет цена газа для всех покупателей.

Подешевели акции "Норникеля" (-1,1%), "Татнефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН. Гутерриш предложил создать совместную группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным: азиатские рынки торгуются разнонаправленно, сырьевые контракты незначительно дорожают. То есть внешние условия говорят о вероятности старта торгов в РФ вблизи значений предыдущего дня. Рубль может вновь укрепиться на ожидании пика налоговых платежей в четверг.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что в среду технический отскок российского фондового рынка может сохраниться, индекс МосБиржи может вырасти до 2400 пунктов. Однако такой рост будет неустойчивым ввиду геополитической напряженности и дефицита факторов поддержки рынка.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что пока не видно особых поводов, которые могли бы послужить уверенному восстановлению рынка акций РФ. В результате присутствуют риски активизации продаж в российских акциях на фоне сохранения геополитических рисков и ухудшения внешней конъюнктуры. В такой ситуации нельзя исключать возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2000-2200 пунктов с возможностью тестирования его нижней границы.

На мировых рынках сокращению объемов рисковых активов в портфелях способствуют опасения активного ужесточения денежно-кредитной политики в США. Быстрый подъем ставки американским регулятором и сокращение баланса, накопленного в рамках программ количественного смягчения, приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынка. Плюс к этому, это будет способствовать росту доходности американских казначейских облигаций, что сделает их более привлекательным инструментом для вложений относительно акций, учитывая их низкорисковый характер, отмечает Зварич.

В США индексы акций во вторник упали на 2,4-4%, индекс Nasdaq (-4%) завершил торги на минимуме с конца 2020 г. на фоне беспокойств относительно перспектив глобальной экономики. На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту беспокойства относительно дальнейшего экономического роста и вызывают волатильность на рынке, пишет The Wall Street Journal.

В Азии в среду динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 2,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,5%).

В центре внимания инвесторов находится двухдневное заседание Банка Японии, начавшееся в среду. Центральный банк страны ясно просигнализировал, что намерен сохранить процентные ставки на крайне низком уровне, чтобы стимулировать рост расходов и инвестиций, пишет MarketWatch.

Прибыль китайских промышленных предприятий увеличилась на 8,5% в I квартале, при этом темпы роста замедлились по сравнению с IV кварталом 2021 года на фоне очередных локдаунов во многих промышленных городах в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом. Показатель в марте вырос на 10,6% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с подъемом на 5% в первые два месяца текущего года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены умеренно растут, трейдеры следят за поставками энергоресурсов из России и продолжают оценивать перспективы спроса в Китае.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $106,18 за баррель (+1,1% и +2,6% во вторник), июньская цена WTI - $102,69 за баррель (+1% и +3,2% накануне).

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ сократила зависимость от российской нефти и может себе позволить ввести эмбарго на поставки из РФ. Хабек сообщил, что доля России в общем объеме импортируемой Германией нефти сократилась до 12% с 35% до начала российско-украинского конфликта.

Тем временем, из Китая поступают позитивные сигналы: власти Шанхая намекнули на возможность смягчения карантинных мер в связи с сокращением числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине заболеваемость также стабилизировалась.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, на 4,784 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по Москве.