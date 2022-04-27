В структуре потребления ФРГ доля газа из России снизилась с марта до 35%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Германия с марта уже сократила долю российского газа в структуре потребления до 35%, однако полный отказ это этих поставок - из-за введения эмбарго Берлином или из-за отказа Москвы от экспорта - привел бы к замедлению темпов экономического роста в ФРГ, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек.

"Если такое произойдет, у нас будет рецессия", - цитирует его агентство RND.

Министр также заявил, что его ведомство скорректировало прогноз экономического роста ФРГ на 2022 год: ВВП Германии может увеличиться на 2,2%, однако этот прогноз предполагает продолжение поставок энергоресурсов из России.

Bloomberg передает, что Хабек заявил о невозможности для ФРГ положить конец импорту газа из России и в 2023 году.

Министр также отметил важность санкций против России в свете ситуации на Украине и выразил уверенность, что Германия должна мириться с их экономическими издержками, передает RND.

Накануне Хабек заявил, что теперь Германия способна отказаться от российской нефти. Tagesspiegel уточнял, что доля российской нефти в поставках в Германию сейчас составляет примерно 12%, и эта нефть предназначена исключительно для перерабатывающего предприятия в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).