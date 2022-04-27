Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

В структуре потребления ФРГ доля газа из России снизилась с марта до 35%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Германия с марта уже сократила долю российского газа в структуре потребления до 35%, однако полный отказ это этих поставок - из-за введения эмбарго Берлином или из-за отказа Москвы от экспорта - привел бы к замедлению темпов экономического роста в ФРГ, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек.

"Если такое произойдет, у нас будет рецессия", - цитирует его агентство RND.

Министр также заявил, что его ведомство скорректировало прогноз экономического роста ФРГ на 2022 год: ВВП Германии может увеличиться на 2,2%, однако этот прогноз предполагает продолжение поставок энергоресурсов из России.

Bloomberg передает, что Хабек заявил о невозможности для ФРГ положить конец импорту газа из России и в 2023 году.

Министр также отметил важность санкций против России в свете ситуации на Украине и выразил уверенность, что Германия должна мириться с их экономическими издержками, передает RND.

Накануне Хабек заявил, что теперь Германия способна отказаться от российской нефти. Tagesspiegel уточнял, что доля российской нефти в поставках в Германию сейчас составляет примерно 12%, и эта нефть предназначена исключительно для перерабатывающего предприятия в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).

Шведт Роберт Хабек Германия газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,25%, цены на сахар снизились

"Акрон" проведет делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи после 24 мая

РСПП предложил сделать НРД платежным агентом по евробондам заемщиков из РФ

Минфин готовит новое бюджетное правило

Суд взыскал с КТК 5,3 млрд руб. за разлив нефти под Новороссийском

В Кремле заявили, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии не является шантажом

Ушедшим из России концернам "настоятельно предложат" передать активы

Ушедшим из России концернам "настоятельно предложат" передать активы

Десять европейских импортеров газа уже открыли спецсчета в ГПБ для оплаты в рублях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });