"Черкизово" перейдет на полугодовую финансовую и операционную отчетность

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, переходит на публикацию финансовой и операционной отчетности один раз в полгода.

"Группа "Черкизово" приняла решение перейти на полугодовую отчетность – как финансовую, так и операционную", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Дополнительных комментариев там не представили.

Ранее "Черкизово" отчитывалось о финансовых показателях один раз в квартал, об операционных – ежемесячно. Решение о публикации операционных показателей один раз в месяц было принято в мае 2018 года.

Группа "Черкизово" объединяет семь комплексов по производству куриного мяса, 16 свиноферм, пять мясоперерабатывающих предприятий, в том числе ГК "Самсон - продукты питания", девять комбикормовых заводов, 12 элеваторов, земельный банк площадью 300 тыс. га и комплекс полного цикла по производству индейки в Тамбове.

Выручка компании в 2021 году составила 158 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем годом ранее, чистая прибыль – 16,9 млрд рублей (на 11,3% больше), скорректированная EBITDA – 29,3 млрд рублей (на 10,2% больше).