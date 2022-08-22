"Черкизово" сократило полугодовую прибыль в два раза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года группа "Черкизово" сократило чистую прибыль на 48,9% в годовом исчислении, до 6,9 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 17,5%, до 6,3 млрд рублей.

Полугодовая выручка компании выросла на 20,1%, до 88,9 млрд рублей.

Валовая прибыль снизилась на 20,6%, до 19,2 млрд рублей. Сокращение валовой прибыли было обусловлено увеличившимися затратами на сырье и снижением чистого изменения справедливой стоимости биологических активов, сообщила компания. Рентабельность валовой прибыли уменьшилось до 21,5% с 32,6% годом ранее.

Скорректированная EBITDA выросла на 12,1%, до 12,4 млрд рублей (скорректированный показатель не учитывает чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и некоторые другие статьи). Рентабельность этого показателя составила 13,9% против 14,9% годом ранее.

Эффект от изменения стоимости биоактивов составил 752 млн рублей по сравнению с 8,4 млрд рублей в первом полугодии прошлого года - на фоне снижения оценки биологических активов в сегментах "курица" и "свинина".

Операционные расходы "Черкизово" выросли на 25,7%, до 11,3 млрд рублей, из-за увеличения расходов на оплату труда и транспортировку, а также повышения цен на материалы. Доля операционных расходов в выручке увеличилась до 12,7% с 12,1% годом ранее.

Из-за снижения рентабельности и инвестиций в оборотный капитал чистый операционный денежный поток по итогам первого полугодия оказался отрицательным, составив 1,2 млрд рублей, по сравнению с положительной величиной в размере 8,5 млрд рублей год назад.

Чистый долг вырос на 31,5%, до 94,4 млрд рублей. Общий долг увеличился до 98,3 млрд рублей с 81,3 млрд рублей годом ранее. Долгосрочная задолженность составляла 38,3 млрд рублей или 39% долгового портфеля. Эффективная стоимость долга на 30 июня составила 4,1%. В 2022 году доля субсидируемых кредитов и кредитных линий в долговом портфеле составила 52%.

Капитальные затраты "Черкизово" составили 8,3 млрд рублей в связи с новыми приобретениями и инвестициями в строительство маслоэкстракционного завода.

Группа "Черкизово" объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Выручка по итогам 2021 года составила 158 млрд рублей, что на 22,6% больше, чем в 2020 году.