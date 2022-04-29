ФАС предложила продлить на год договоры на установку рекламных конструкций

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает продлить срок действия договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на один год без проведения торгов.

Как говорится в сообщении ведомства, соответствующие изменения будут внесены в законодательство.

ФАС также предлагает снизить размер платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2022 году. Снижение платежей по таким договорам будет устанавливаться на срок не более одного года.

Органы региональной власти и местного самоуправления будут определять случаи, в которых участникам отрасли предоставляется отсрочка очередного платежа за пользование государственными земельными участками для установки и эксплуатации рекламных конструкций.

"В силу специфики деятельности операторы наружной рекламы пользуются государственными и муниципальными земельными участками для установки и эксплуатации рекламных конструкций независимо от наличия доходов от размещения рекламы. Это является значительной долей затрат в бюджете компаний", - отметили в ФАС.

"Эти меры позволят направить денежные средства на первостепенные выплаты компаний: заработную плату сотрудников и поддержание безопасности эксплуатации рекламных конструкций", - полагают в ведомстве.