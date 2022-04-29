Amazon в I квартале зафиксировал чистый убыток впервые за семь лет

Выручка выросла на 7%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в первом квартале 2022 года зафиксировал чистый убыток впервые за семь лет в связи с увеличением затрат на фоне инфляционного давления.

Компания, как ожидается, примет меры по сокращению расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $3,8 млрд, или $7,56 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью на уровне $8,1 млрд, или $15,79 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Amazon получила убыток впервые с первого квартала 2015 года.

Выручка компании увеличилась на 7%, до $116,4 млрд с $108,5 млрд за аналогичный квартал годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $8,35 на акцию при выручке в $116,45 млрд.

Квартальный убыток Amazon также связан со снижением акций производителя электромобилей Rivian Automotive Inc., которые в первом квартале подешевели более чем на 50% и лишили Amazon $7,6 млрд прибыли.

Операционная прибыль составила $3,67 млрд при консенсус-прогнозе на уровне $5,32 млрд.

Облачный сервис компании - Amazon Web Services (AWS) - остался основным драйвером прибыли. Операционная прибыль AWS увеличилась до $6,52 млрд с $4,16 млрд, выручка достигла $18,44 млрд по сравнению с $13,503 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $18,34.

В свою очередь подразделение Amazon в области электронной торговли получило операционный убыток в размере $1,57 млрд в США и $1,28 млрд в мире, выручка в Штатах составила $69,24 млрд, в мире - $28,76 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, во втором квартале ее выручка составит $116-121 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $125,33 млрд.

Акции Amazon подешевели на 9% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 13,3% и составляет $1,41 трлн.