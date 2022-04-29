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Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале выросла на 18,5%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Московской биржи" по МСФО в I квартале 2022 года выросла на 18,5%, до 8,1 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

EBITDA в I квартале увеличилась на 17,8%, до 11,1 млрд рублей. Комиссионные доходы выросли на 15,1%, до 10,6 млрд рублей.

"Рост комиссионного дохода обусловлен повышенными объемами торгов в январе и феврале 2022 года. Во втором квартале 2022 года произошло значительное снижение объемов торгов, которое может сохраниться и в последующие кварталы", - говорится в сообщении биржи.

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Мосбиржа
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