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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Падение суточной добычи нефти с конденсатом в РФ в апреле к марту ускорилось до 9%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России по итогам первых 28 дней апреля снизилась на 8,8% к уровню марта, в то время как на начало апреля снижение составляло 4%, а к середине апреля - 7,5%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой.

Так, по итогам почти всего апреля среднесуточная добыча нефти с конденсатом составила 1,37 млн т.

Согласно информации источника, нефтяные компании снизили производство на 9,8% - до 1 млн 70 тыс. т/сутки. Производство у операторов, работающих на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) снизилось на 12,7% - до 39 тыс. т.

У прочих недропользователей, где фиксируется, в частности, добыча конденсата "Газпромом", производство упало на 4% - до 242 тыс. т/сут.

По условиям соглашения ОПЕК+ Россия может добывать в апреле 10,436 млн б/с только нефти (конденсат в сделке не учитывается).

С учетом среднего производства конденсата в феврале и марте порядка 119 тыс. т в сутки, среднесуточная добыча только нефти в РФ в первой половине месяца составляет примерно 1253 тыс. т/сут, или 9 млн б/с с коэффициентом баррелизации в 7,22 (меняется в зависимости от сортов нефти в корзине). Это означает, что добыча нефти находится почти на 1,4 млн б/с ниже разрешенного ОПЕК+ уровня.

ОПЕК+ Газпром
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