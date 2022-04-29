Globaltruck в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,9 раза

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент", ГТМ) по МСФО за 2021 г. выросла до 191 млн рублей с 66,5 млн рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка группы увеличилась на 23,9%, до 12,4 млрд руб. Как отмечается в сообщении компании, ее рост произошел, "главным образом, за счет развития экспедиционной Asset Light модели". "В этом сегменте рост выручки был более чем в 2 раза: с 1,5 млрд руб. до 3,4 млрд руб. Такой рост стал возможным благодаря запуску цифровой платформы GT2, которую разрабатывает IT-команда группы", - отмечается в сообщении Globaltruck.

Cебестоимость продаж группы в 2021 г. выросла на 23,3%, до 10,8 млрд руб. В своем пресс-релизе перевозчик отмечает, что в течение 2021 г. большинство крупных транспортных компаний столкнулись с проблемой дефицита водителей, что заставило повышать зарплаты водительскому составу на 15,2%. Кроме того, в 2021 г. продолжался рост стоимости топлива и запчастей. Globaltruck оценивает увеличение своих дорожных расходов на 11,8%, уточняя, что отчасти оно было вызвано индексацией тарифа госсистемы "Платон".

Скорректированная EBITDA группы составила 1,064 млрд руб. (+9,7%), рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась до 8,6% (-1,1 п.п.)

Общий долг Globaltruck к концу 2021 г. составил 3,48 млрд руб. Чистый долг снизился до 2,58 млрд руб. с 2,89 млрд руб. в 2020 г. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,43.

По словам гендиректора Globaltruck Ильи Саттарова, процитированного в пресс-релизе группы, рынок грузоперевозок в 2021 г. показал активный рост после вызванного коронавирусом замедления в 2020 г.

"Компания успешно отработала 2021 год, несмотря на давление внешних факторов: роста стоимости топлива, дефицита водителей, отложенного роста стоимости ставок на грузоперевозки. Во всем сегменте FTL (очищенного от объемов бизнеса, где наша компания не представлена: насыпные, наливные, опасные грузы) доля Globaltruck сейчас составляет около 2,5%. Рынок по-прежнему остается низко консолидированным, что открывает для нас широкие возможности", - отмечает Саттаров.

По собственной оценке Globaltruck, текущий объем парка и показатели деятельности компании выводят ее в топ-5 крупнейших игроков рынка. Общее количество тягачей в эксплуатации группы на конец 2021 г. снизилось на 2,5%, до 1,27 тыс. единиц. Среднемесячный пробег на тягач по итогам прошлого года составил 17,3 тыс. км. (+0,9%)

"В 2021 был дан старт изменению позиционирования группы от текущего классического грузоперевозчика к цифровой компании-агрегатору, использующему микс-модель выполнения заказов как собственным транспортом, так и парком привлеченных партнеров. В 2022 году группа продолжит развивать данную стратегическую инициативу, при этом сохраняя текущий уровень дохода от перевозок собственным транспортом", - добавляет Саттаров.

Globaltruck осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а также оказывает услуги по экспедированию грузов. Подразделения группы расположены в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске, Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Елабуге, Ельце, Санкт-Петербурге.

Перевозчик обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли (Metro, X5 Retail Group, "Магнит", "Спортмастер", "Окей", "Детский мир", "Лента" ), FMCG (Unilever, "Протек", "Катрен", Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги (MMK, "Сибур", УГМК), а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel), включая GTD, DPD, "ПЭК: EasyWay", "СДЭК" и Ozon.

Подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd владеет 61% капитала группы, РФПИ и соинвесторы - 19,4%, остальные акционеры - 19,6%. Акции компании торгуются в третьем котировальном списке "Московской биржи".