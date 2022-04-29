Думе предложили расширить права ЦБ в регулировании центрального депозитария

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который усиливает контроль со стороны Банка России за регулированием деятельности центрального депозитария (этот статус сейчас имеет Национальный центральный депозитарий, НРД).

Документ № 116264-8 опубликован в базе парламента.

"Риски, связанные с деятельностью центрального депозитария как инфраструктурной организации, в настоящее время регулируются с акцентом на банковское регулирование, которое полностью учитывает специфику деятельности кредитных организаций, но не охватывает всех аспектов деятельности центрального депозитария", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законе предлагается указать, что ЦБ вправе установить норматив достаточности собственных средств центрального депозитария, также вводится норматив мгновенной ликвидности для минимизации рисков, принимаемых на себя центральным депозитарием при осуществлении расчетов день в день. Эти нормативы установит ЦБ свомими актами. Сейчас установлено только, что минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять не менее 4 млрд рублей. В соответствии с отчетом НРД, на 1 апреля размер собственных средств составлял 16,9 млрд рублей; на 1 марта - 15,3 млрд рублей; 1 февраля - 15,1 млрд рублей.

Центральный депозитарий должен будет разрабатывать и предоставлять в ЦБ план обеспечения непрерывности деятельности и восстановления финансовой устойчивости. ЦБ также сможет назначать в центральный депозитарий своего уполномоченного представителя - служащего Банка России. Этот сотрудник сможет получать информацию и документы о деятельности центрального депозитария, а также участвовать без права голоса в заседаниях органов его управления.

Банк России, согласно законопроекту, сможет определить перечень функций, для выполнения которых центральный депозитарий вправе привлекать только аутсорсинговые организации, соответствующие установленным Банком России требованиям.