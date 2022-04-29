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Думе предложили расширить права ЦБ в регулировании центрального депозитария

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который усиливает контроль со стороны Банка России за регулированием деятельности центрального депозитария (этот статус сейчас имеет Национальный центральный депозитарий, НРД).

Документ № 116264-8 опубликован в базе парламента.

"Риски, связанные с деятельностью центрального депозитария как инфраструктурной организации, в настоящее время регулируются с акцентом на банковское регулирование, которое полностью учитывает специфику деятельности кредитных организаций, но не охватывает всех аспектов деятельности центрального депозитария", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законе предлагается указать, что ЦБ вправе установить норматив достаточности собственных средств центрального депозитария, также вводится норматив мгновенной ликвидности для минимизации рисков, принимаемых на себя центральным депозитарием при осуществлении расчетов день в день. Эти нормативы установит ЦБ свомими актами. Сейчас установлено только, что минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять не менее 4 млрд рублей. В соответствии с отчетом НРД, на 1 апреля размер собственных средств составлял 16,9 млрд рублей; на 1 марта - 15,3 млрд рублей; 1 февраля - 15,1 млрд рублей.

Центральный депозитарий должен будет разрабатывать и предоставлять в ЦБ план обеспечения непрерывности деятельности и восстановления финансовой устойчивости. ЦБ также сможет назначать в центральный депозитарий своего уполномоченного представителя - служащего Банка России. Этот сотрудник сможет получать информацию и документы о деятельности центрального депозитария, а также участвовать без права голоса в заседаниях органов его управления.

Банк России, согласно законопроекту, сможет определить перечень функций, для выполнения которых центральный депозитарий вправе привлекать только аутсорсинговые организации, соответствующие установленным Банком России требованиям.

Банк России НРД Госдума
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