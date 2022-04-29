ЦБ ждет, что нижняя точка спада ВВП РФ придется на IV квартал 2022 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Нижняя точка спада экономики РФ придется на IV квартал 2022 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

Согласно прогнозу ЦБ, падение ВВП РФ в IV квартале 2022 года составит 12,5-16,5% к IV кварталу 2021-го.

"Разрыв устоявшихся экономических связей негативно скажется на динамике ВВП в этом году - снижение ВВП составит 8-10%, при этом нижняя точка спада придется на четвертый квартал", - сказала глава ЦБ.

"Постепенное исчерпание шоков предложения-спроса, денежно-кредитная и бюджетная политика, равно как и структурные меры правительства будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года", - отметила она.

"Из-за высокой базы сравнения первого квартала этого года изменение ВВП в целом по следующему году по сравнению с 2022 годом составит от нуля до минус 3%. При столь резких колебаниях для иллюстрации будущей динамики более показательно сопоставление четвертого квартала следующего года с нижней точкой спада - четвертым кварталом этого года. Мы специально добавили эту строку в таблицу прогноза и ожидаем, что к концу следующего года ВВП увеличится на 4-5,5% по сравнению с концом этого года", - сказала Набиуллина.

ЦБ в пятницу опубликовал новый среднесрочный прогноз, при этом динамика ВВП приводится не только в целом за год, но и сравнивается 4-й квартал в годовом выражении.

Так в целом в 2022 году ЦБ ожидает падения ВВП на 8-10%, а в IV квартале 2022 года ждет спада на 12,5-16,5% к IV кварталу 2021 года.

В 2023 году ЦБ прогнозирует снижение ВВП на 0-3%, но в IV квартале 2023 года ожидает рост на 4-5,5% к IV кварталу 2022 года.

В 2024 году ЦБ ожидает рост ВВП РФ на 2,5-3,5%, но в IV квартале 2024 года рост лишь на 1-2% к IV кварталу 2023 года.