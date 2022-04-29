РФ в апреле увеличила экспорт зерна на треть

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - РФ в апреле по сравнению с мартом, несмотря на санкции и логистические проблемы, увеличила экспорт зерна на треть. Об этом сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

"Всего, по предварительной оценке, в апреле было экспортировано 3,1 млн тонн зерна, в том числе 2,6 млн тонн пшеницы, 135 тыс. тонн ячменя и 363 тыс. тонн кукурузы. По сравнению с мартом поставки зерна выросли на 33%, в том числе по пшенице – почти на 36%", - сказала она. Ежедневные отгрузки пшеницы в апреле составили 87 тыс. тонн против 62 тыс. тонн в марте. Выросло и число ее экспортеров: в апреле их было 38, тогда как в марте – 28, в феврале – 12.

С начала сезона (с 1 июля 2021 года) РФ экспортировала 37,6 млн тонн зерновых культур, в том числе 33,2 млн тонн пшеницы. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, на 16% и на 10% соответственно. "Это в рамках нашего прогноза экспортного потенциала, который был сделан в начале сезона", - отметила она.

"Исходя из оценки экспортного потенциала, которую мы даем по зерну в 45 млн тонн, в том числе по пшенице – 35 млн тонн, можно сказать, что до конца сезона, а именно в мае-июне, экспорт может составить почти 7,4 млн тонн зерновых, из них чуть менее 1,8 млн тонн пшеницы, или по 900 тыс. тонн в месяц", - сказала Тюрина.

По ее оценке, это достаточно низкий уровень, поэтому к концу сезона рынок пшеницы будет достаточно напряженным, спрос со стороны основных покупателей будет высоким.

"В то же время по экспорту ячменя и кукурузы проблем нет. Отгрузки ячменя до конца сезона могут составить порядка 1 млн тонн, кукурузы – 2,4 млн тонн", - сказала она.

По ее словам, в апреле наиболее активным покупателем российской пшеницы была Турция – почти 1 млн тонн. Традиционно большой объем - 520 тыс. тонн - закупил Иран.

"Египет снизил закупки: в апреле было всего 255 тыс. тонн, хотя ранее месячные объемы составляли и 700 тыс., и 800 тыс. тонн. Мы уже говорили, что Египет с целью снижения рисков начинает поиски других поставщиков пшеницы и смотрит в сторону Индии, Латинской Америки. И по результатам апреля эта информация подтверждается, - сказала Тюрина. - Но при этом достаточно активно ведут себя Алжир, который закупил 60 тыс. тонн, Израиль - более 50 тыс. тонн. Продолжается экспорт в Ливию, Ливан. А вот таких активных в прошлом покупателей, как Саудовская Аравия и Иордания, в апреле не видно. В прошлом году в эти страны особенно активно отгружался ячмень".

Как считает Тюрина, оживление экспорта пшеницы в апреле связано в хорошей конкурентоспособностью российского зерна по сравнению с европейским. "Сейчас наша пшеница на 11% дешевле, чем в ЕС. В ЕС она стоит $441 за тонну, у нас – $390-392. А две недели назад она продавалась еще дешевле", - сказала она.

По прогнозу Тюриной, с учетом напряженной ситуации на рынке стоимость российской пшеницы может достичь $400 за тонну. Вырастет и экспортная пошлина на нее, добавила она.