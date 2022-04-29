ВТБ проведет годовое собрание акционеров 3 июня в заочной форме

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет в заочном формате 3 июня, говорится в материалах по итогам наблюдательного совета госбанка.

В собрании смогут участвовать акционеры, владевшие акциями по состоянию на 10 мая.

Набсовет рекомендовал годовому собранию не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции, полученную чистую прибыль за 2021 год оставить в распоряжении банка.

До попадания в санкционные списки западных стран банк планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год, которая составила 327,4 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров ВТБ проходит в заочной форме третий раз подряд. В первый раз в таком формате ГОСА состоялось в "ковидном" 2020 году.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), еще 3,2% - НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.