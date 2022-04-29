Денежная масса в национальном определении в марте увеличилась на 2,3%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в марте 2022 года увеличилась на 1 трлн 543,8 млрд рублей, или на 2,3%, до 68 трлн 203,5 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

Денежная масса в январе-марте 2022 года увеличилась на 2,9%.

В годовом исчислении темпы роста денежной массы к 1 апреля ускорились до 17,1% с 14,6% на 1 марта.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в марте уменьшился на 79,1 млрд рублей, или на 0,3%, до 13 трлн 834,3 млрд рублей.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 апреля 2022 года уменьшилась до 20,3% с 20,9% на 1 марта.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.