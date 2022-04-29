Чистая прибыль "Соллерс Авто" по МСФО в 2021 году составила 2,4 млрд руб.

В отчетности говорится о приостановке поставок комплектующих на "Соллерс Форд" и "Мазда Соллерс"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Соллерс Авто" по МСФО за 2021 год, относимая на собственников группы, составила 2,429 млрд руб. против убытка в 2,125 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Прибыль, относимая на неконтролирующую долю, составила 2,116 млрд руб. против прибыли в 380 млн руб. в 2020 году.

Выручка группы выросла до 91,709 млрд руб. (+39%). "Рост выручки обеспечил устойчивый спрос на автомобили Ford Transit и увеличение объемов продаж СП "Соллерс Форд", контролирующим акционером которого выступает "Соллерс Авто", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

Себестоимость продаж увеличилась на 35,1%, до 77,164 млрд руб.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "Соллерс Авто" в РФ за 2021 году выросли на 5,4%, до 53,26 тыс. автомобилей. Компания реализовала на российском рынке 32,42 тыс. "УАЗов" (-11,1%) и 20,84 тыс. легких коммерческих грузовиков Ford Transit (+48,5%).

Показатель EBITDA группы "Соллерс Авто" в 2021 году увеличился до 8,6 млрд руб. с 3,2 млрд руб. годом ранее.

Чистый долг группы стал отрицательным и составил 5 млрд руб. - как отмечает "Соллерс Авто", денежные средства на балансе компании превышают заемные средства.

"Соллерс Авто" напоминает, что в 2021 году "Ульяновский автомобильный завод" - ключевой актив группы - вывел на рынок новые модификации LCV УАЗ Профи - модель полной массой 2,5 т и версию с двускатной ошиновкой. Компания также приступила к продажам битопливных модификаций УАЗ Патриот и Пикап и запустила сервис подписки на автомобили.

Аналогичные цифровые решения для клиентов, включая услугу подписки и сервисы Connected Car для управления автомобилем и автопарком, запустил "Соллерс Форд". В 2021 г. во Владивостоке была запущена новая очередь завода двигателей "Мазда Соллерс", инвестиции в проект составили более 4 млрд руб., добавляет автопроизводитель.

В своей отчетности "Соллерс Авто" отмечает, что "не склонна считать глобальное экономическое давление на Россию причиной прекращения бизнеса, так как основная и ключевая ориентация его нацелена на внутренний рынок".

"В результате изменений геополитической ситуации возникают сложности с поставками импортных компонентов, а также угрозы кибератак. В связи с этим приостановлены поставки комплектующих на совместные предприятия "Соллерс Форд" и "Мазда Соллерс". В настоящий момент идут переговоры о возобновлении поставок", - добавляет "Соллерс Авто".

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), имеет в РФ совместные предприятия c Ford (ООО "Соллерс Форд", Елабуга), Mazda ("ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Владивосток) и Isuzu (ООО "Исузу Соллерс", Ульяновск).

ПАО "Соллерс Авто" на 73% принадлежит ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс"), единоличным владельцем которого является Вадим Швецов, еще 0,046% долей - в прямом владении у Швецова. В числе миноритарных акционеров "Соллерса" - гендиректор ПАО Николай Соболев (владеет 0,43% акций).