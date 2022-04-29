Мосбиржа запланировала провести повторное собрание акционеров 6 июня

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует провести повторное собрание акционеров 6 июня, которое пройдет в форме заочного голосования, говорится в сообщении биржи.

На повестку дня будут вынесены в частности вопросы об утверждении годового отчета за 2021 год, распределения прибыли ПАО "Московская биржа", в том числе выплаты дивидендов по результатам 2021 года, избрания членов наблюдательного совета и изменения его количественного состава.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, был составлен 5 апреля.

Как сообщалось, годовое собрание акционеров, которое должно было пройти 28 апреля, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%. Акционерами "Московской биржи" являются более 370 тыс. физических и более 1 тыс. юридических лиц.