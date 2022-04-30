Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на выходные

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Европейские покупатели в субботу увеличили заявку на поставку российского газа через Украину, при том, что в выходные дни спрос со стороны промышленности по объективным причинам должен снижаться.

Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 30 апреля составляет 69,5 млн куб. м, заявка на 29 апреля была 64,5 млн куб. м.

В субботу реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" из ФРГ в Польшу остается на максимальном уровне 1,3 млн куб. м в час (около 31 млн куб. м в сутки), свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Это как раз тот объем, который ранее Польша получала в России, но отказалась от него, отвергнув новую систему оплаты российского топлива.

Ситуация с производством электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе на этой неделе заметно ухудшилась. На прошлой неделе (с 18 по 24 апреля) ветряки обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, а за пять дней текущей недели их вклад составляешь лишь 8,7%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На десять дней вперед в Европе ожидается маловетреная или штилевая погода, что не дает шансов на исправление ситуации.

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна переводиться в рубли.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа в случае, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме или не на счет в уполномоченном банке.

Ранее сообщалось, что Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов лишились поставок российского газа.