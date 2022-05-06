Денежная база в РФ снизилась с 22 по 29 апреля на 65,1 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 29 апреля составил 14 454,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 22 апреля денежная база в России равнялась 14 519,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,45%, или на 65,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.