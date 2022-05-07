"Роскосмос" временно поменял свой логотип на красную звезду в честь великих побед

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" сообщила о временном изменении своего логотипа на красную звезду. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

В "Роскосмосе" отметили, что пошли на такой шаг "в память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки наших Вооруженных сил на Украине". Там также назвали красную звезду "символом великих побед и достижений нашей страны".

"Сегодня красная звезда - это символ не только идеологических, но и структурных изменений", - отмечается в сообщении. В госкорпорации также заметили, что в текущей ситуации "Роскосмос" не может оставаться в стороне.