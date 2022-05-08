"Роскосмос" сообщил об удалении 20 видео из YouTube-канала госкорпорации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" сообщили, что YouTube удалил с канала госкорпорации около двух десятков видеозаписей с участием Дмитрия Рогозина.

"YouTube удалил с канала Роскосмос Медиа все видеозаписи с участием генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина", - сообщили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса" были удалены видеозаписи интервью Рогозина, его посещения космодрома "Восточный" и участия в акции, посвященной отправке гуманитарной помощи в зону конфликта на Украине.

Как добавили в госкорпорации, "всего с канала удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров".