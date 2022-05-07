"Газпром" восстановил поврежденный участок газопровода на Ставрополье

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Специалисты ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" завершили ремонтно-восстановительные работы на газопроводе-отводе в Предгорном округе Ставрополья, который был поврежден вечером в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Завершены ремонтно-восстановительные работы. В 19:03 мск возобновлена подача газа на газораспределительные станции "Суворовский спиртзавод", "Станица Суворовская", "Бештау", "Кавказ". Газопровод-отвод работает в штатном режиме", - сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Ставрополь".

В компании подчеркнули, что "потребители получают газ в полном объеме".

По данным глав Предгорного и Минераловодского округа, газоснабжение было прервано вечером в пятницу у 12 тыс. абонентов.

В частности, и.о. главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко в субботу сообщил, что устанавливаются причины повреждения газопровода.

"Одной из вероятных причин может быть незаконное создание дамбы на реке Кучук, которое зафиксировано на видео. К установлению причин и лиц, причастных к этому событию, подключились правоохранительные органы", - написал Сергиенко в своем телеграм-канале.

Вечером в пятницу в Предгорном районе Ставропольского края произошла разгерметизация газопровода-отвода, без возгорания. Пострадавших нет. Специалисты ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" сразу же приступили к восстановительным работам.