ВТБ продает офис в Иркутске за 158 млн рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк ВТБ решил продать двухэтажное здание в центре Иркутска, которое использовал под свой офис, следует из информации на сайте электронной торговой площадки "Росэлторг".

Общая площадь здания, построенного в 2009 году, составляет 1,669 тысячи кв. метров. Оно расположено по улице 5-й Армии, рядом со Старым (Глазковским) мостом через Ангару.

Начальная (минимальная) цена имущества составляет 157,9 млн рублей (с НДС). Аукцион назначен на 8 июня. Сама сделка с будущим покупателем не обременена какими-либо дополнительными условиями.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продавал один из своих крупных офисов в Омске. Однако по условиям тендера покупатель недвижимости обязался впоследствии заключить с банком договор аренды данного офиса.

По данным сервиса "2ГИС" у ВТБ в Иркутске сейчас 13 офисов разной площади, включая региональный операционный офис на улице Российской.