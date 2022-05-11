Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в обеих валютных парах на фоне противоречивых внешних факторов; участники рынка находятся также в ожидании возможных заявлений ЦБ РФ о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление нацвалюты, отмечавшееся в апреле - начале мая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,56-69,57 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,165 руб./$1 (-23,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 72,985 руб./EUR1 (-26,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25 коп. к уровню закрытия 6 мая, до 70,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,78 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,89 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует в начале торгов 11 мая ярко выраженной динамики к доллару и евро, так как участники рынка решили взять паузу после заметного укрепления нацвалюты в конце апреля - начале мая (доллар и евро на прошлой неделе опускались до минимальных значений более чем за два года - с февраля 2020 года). На рынке выросли ожидания возможных заявлений Банка России о смягчении введенных ранее ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление рубля, которое в перспективе негативно скажется на доходах как компаний-экспортеров, так и российского бюджета в целом. Нестабильная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, наблюдаемая в последние дни, также не дает сформироваться устойчивой тенденции на внутреннем валютном рынке.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленными изменениями, инвесторы ожидали данных об апрельской инфляции в Соединенных Штатах и следили за корпоративными новостями. Отчет министерства труда США об инфляции будет обнародован в среду. Аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 8,1% с 8,5% в марте. Волатильность на фондовом рынке сохранится в ближайшее время, поскольку участники рынка пытаются понять, что станет с американской экономикой после ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

В целом инвесторы рассматривают три сценария: "мягкую посадку", при которой Федрезерву удастся сдержать инфляцию, не вызвав в экономике рецессию; "жесткую посадку", когда инфляция замедлится ценой рецессии; и стагфляцию, когда ставки ФРС вырастут достаточно сильно, чтобы вызвать спад в экономике, но этого будет недостаточно для того, чтобы взять инфляцию под контроль.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном демонстрируют положительную динамику. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,27%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 по Москве увеличился на 1,9%, гонконгский Hang Seng подскочил на 2,3% на фоне сокращения числа случаев новых заболеваний COVID-19 в КНР. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 прибавил 0,04%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,04%, при этом снижение продолжается уже четвертую сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть уверенно растут в среду утром после заметного падения накануне, вызванного беспокойством трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае. Падение нефтяных контрактов также было вызвано подорожавшим долларом. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 в среду составила $104,88 за баррель, что на 2,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 3,3%, до $102,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $102,06 за баррель, что на 2,31% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,2%, до $99,76 за баррель.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти (API) о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Согласно данным организации, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая. Рынок ждет публикации официальных данных со стороны министерства энергетики США, которая состоится в 17:30. Эксперты The Wall Street Journal прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Соединенных Штатах на 300 тыс. баррелей.

Кроме того, неспособность ЕС быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти также сказалась на нефтяных котировках, считает аналитик ING Варрен Паттерсон. "Похоже, что последний пакет санкций нужно будет смягчить, чтобы его одобрили все члены Евросоюза", - написал эксперт. Так, Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из РФ к 2024 году, а не к концу текущего.