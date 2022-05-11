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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле рухнули на 77,6%

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU -Падение продаж "АвтоВАЗа" в РФ в апреле разогналось до 77,6% год к году с мартовских 63,6%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За прошлый месяц "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке лишь 8 506 автомобилей Lada против 12 289 штук в марте текущего года. Результат продаж "АвтоВАЗа" в апреле-2022 был хуже апреля-2020, когда из-за коронавирусных локдаунов компания смогла продать лишь около 9,4 тыс. Lada.

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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ за четыре месяца составили 61 218 шт. (-49,8%).

Производства "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске в период с 4 апреля по 25 апреля находились в корпоративном отпуске, который ранее был запланирован на период с 25 июля по 14 августа. Компания сообщала, что отпуск был сдвинут "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

АвтоВАЗ
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