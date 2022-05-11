ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ в 2022 году до 3,5-4,0 трлн рублей с прежней оценки 0,8-1,4 трлн рублей, которую регулятор давал в январе.

Новый прогноз содержится в докладе о денежно-кредитной политике.

В феврале - первой половине апреля структурный дефицит ликвидности в среднем по периодам усреднения обязательных резервов сложился на уровне 1,5 трлн рублей. За рассматриваемый период ситуация с ликвидностью значимо и разнонаправленно менялась. Так, в конце февраля из-за оттока средств в наличные деньги, крупных налоговых платежей в конце месяца и снижения объемов размещения средств в банках Федеральным казначейством банковский сектор перешел к структурному дефициту ликвидности. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации отток наличных денег и бюджетных средств сменился их возвратом, и в апреле банковский сектор вернулся к структурному профициту ликвидности.

ЦБ ожидает, что структурный профицит ликвидности в 2022 году составит 3,5-4,0 трлн рублей. Новый прогноз учитывает приостановку Минфином действия бюджетного правила, а также предпосылку о финансировании части бюджетных расходов с использованием средств ФНБ. Эти операции сформируют основной приток ликвидности в банки. Кроме того, ожидается, что Федеральное казначейство снизит объем временно свободных средств бюджетной системы, размещенных в банках. Эти средства также будут направлены на финансирование расходов, отмечается в докладе.

Как отмечает ЦБ, в конце февраля - начале марта 2022 года спрос на наличные деньги значительно увеличился: с 24 февраля по 5 марта отток ликвидности составил 2,9 трлн рублей. Однако около половины этих средств составил рост остатков в кассах и банкоматах банков. Кредитные организации оперативно увеличили запасы наличных денег, чтобы полностью удовлетворить все запросы на снятие средств со стороны своих клиентов и не допустить нехватки наличных денег в отделениях. После того как спрос на наличные деньги стабилизировался, банки вернули эти невостребованные средства на свои корcчета в Банке России. Также часть наличных денег впоследствии была возвращена населением в банки на фоне роста депозитных ставок. В результате за февраль-апрель объем наличных денег в обращении вырос на 0,6 трлн рублей (за аналогичный период 2021 г. сезонный рост составил 0,5 трлн рублей).

Регулятор ожидает, что объем наличных денег в обращении по итогам 2022 года вырастет в диапазоне 0,8-1,0 трлн рублей. Снижение нормативов обязательных резервов до 2% по обязательствам в рублях и до 4% в валюте приведет к концу года к снижению спроса банков на ликвидность и высвобождению 1,5-1,6 трлн рублей по сравнению с уровнем остатков средств на корсчетах и спецсчетах по учету обязательных резервов на начало 2022 года.