Евро опустился до 66 рублей впервые с 27 июня 2017 года

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с 21 февраля 2020-го

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Курс доллара США упал в ходе торгов на Московской бирже в четверг ниже 64 руб./$1 впервые с 21 февраля 2020 года, евро опустился до 66 руб./EUR1, обновив минимум с 27 июня 2017 года. Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на газ. При этом нацвалюта не реагирует на ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе на отрицательную коррекцию нефтяных цен.

Курс доллара США составил 63,85 руб./$1 в 17:06 по московскому времени, что на 3,35 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66 руб./EUR1, подешевев на 4,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 3,87 рубля - до 64,82 рубля.

Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. "Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", - констатирует ЦБ.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса - счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов - таких как бюджетное правило - сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", - говорится в докладе.

Денежно-кредитная политика и сейчас, после введения капитальных ограничений, продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно - через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос на финансовые инструменты становится менее значимым, пишет ЦБ.

В последние недели регулятор ослабил ряд мер созданной в феврале-марте системы валютных ограничений - в частности, увеличив срок обязательной продажи экспортной выручки с трех дней до двух месяцев. В докладе ЦБ подчеркивает, что смягчает меры контроля за потоками капитала "на основе анализа рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля".

При этом Банк России отмечает, что приостановка действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала "снижают возможности финансовых рынков по сглаживанию колебаний курса", поэтому динамика курса рубля может быть "более волатильной, чем в предыдущие периоды".