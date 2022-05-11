ЦБ отметил, что перенос недавнего ослабления рубля в цены во многом завершен

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Перенос произошедшего в конце февраля - первой половине марта ослабления курса рубля в цены во многом завершен, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике (ДКП).

ЦБ напомнил, что в марте годовая инфляция ускорилась до 16,7%, достигнув максимума с апреля 2015 года. Больше всего повысились цены на непродовольственные товары длительного пользования - автомобили, бытовую технику и электронику. Во второй половине марта укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса способствовали замедлению роста цен на многие товары и даже удешевлению некоторых из них (хотя пересмотр цен вниз проводился уже после существенного повышения, итоговая цена все равно была выше февральских значений), отмечает регулятор. Недельный прирост цен со второй половины марта начал снижаться, подчеркивается в докладе.

Факторов для новой волны ажиотажного спроса все меньше, полагает ЦБ.

"По оценкам Банка России, пик секвенциального сезонно сглаженного прироста цен пройден", - отмечает ЦБ.

Инфляция в России в годовом выражении по итогам 2022 года составит 18-23%.