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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Суд арестовал суда нидерландской Boskalis по иску "дочки" "НОВАТЭКа"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Суд Мурманской области по иску дочерней компании "НОВАТЭКа" - ООО "Арктик СПГ 2" - наложил арест на суда ООО "Боскалис" (принадлежит нидерландской Boskalis), выполнявшие работы в рамках договора с подрядчиком по проекту строительства завода по сжижению природного газа (СПГ).

Как говорится в определении суда, "Арктик СПГ 2" заключило договор с компанией Saren B.V. (совместное предприятие турецкой Renaissance Heavy Industries и итальянской Saipem - ИФ) на проектирование и изготовление трех оснований гравитационного типа (на них предполагается размещать линии по сжижению природного газа - ИФ), а "Боскалис" предоставлялл суда для выполнения работ по устройству основания нижней плиты технологической линии.

"Однако, начиная с 4 марта 2022 года, "Боскалис" без объяснения причин и уведомления Saren фактически остановило ведение работ, оставило суда в порту Мурманск и направило извещение об одностороннем прекращении действия договора", - говорится в определении.

В результате Saren был вынужден прибегнуть к поиску альтернативного субподрядчика. Использование альтернативных источников влечет как существенное увеличение работ, так и сроков их исполнения. Ориентировочно размер убытков составляет 7,1 млрд рублей.

Суд удовлетворил заявление "Арктик СПГ 2" о принятии предварительных обеспечительных мер и наложил арест на земснаряд Nordic Giant и понтон Arctic Scradeway, а также запретил капитану морского порта "Большой Санкт-Петербург" производить какие-либо регистрационные действия в реестрах морского порта в отношении данных судов.

Арестованное имущество суд распорядился передать на хранение ООО "Онего Шиппинг Лтд" (Санкт-Петербург, владеет Александр Куликов) с возможностью пользоваться им.

Мурманская область НОВАТЭК Арктик СПГ 2 Boskalis Боскалис Saren Большой Санкт-Петербург Онего Шиппинг
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