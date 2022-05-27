Санкции ЕС о товарах для СПГ и нефтепереработки заработали для контрактов до спецоперации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза в отношении продажи, поставки, экспорта товаров и технологий для переработки нефти и сжижения природного газа в Россию или для использования в РФ вступают в силу с 27 мая для контрактов, заключенных до 26 февраля.

В то же время компетентные органы могут снять запрет, если поставка необходима для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное влияние на здоровье и безопасность людей или окружающую среду.

Иностранные компании

В конце апреля глава TechnipEnergies, являющейся лидером ЕРС-контракта по проекту "Арктик СПГ 2", Арно Питон заявил, что компания получает разъяснения от ЕС, которые "в зависимости от интерпретации пятого пакета санкций от 8 апреля (введены санкции по СПГ-оборудованию - ИФ), могут значительно сократить наше участие". Он подчеркивал, что проект "Арктик СПГ 2" не приостановлен и не находится под прямыми санкциями как таковыми - "или, я бы сказал, не был в первом квартале". "Но, очевидно, (с 8 апреля - ИФ) европейские санкции теперь нацелены на товары, технологии и услуги СПГ более непосредственно, делая реализацию проекта, я бы сказал, более сложной, может быть, даже очень сложной", - говорил Питон.

Коммерческая деятельность, направленная на заключение новых контрактов в России, была приостановлена, заявили ранее в Maire Tecnimont - одном из крупнейших иностранных EPC-подрядчиков в российском ТЭКе. Среди его заказчиков - "СИБУР", "Казаньоргсинтез" и ряд других компаний. Последний большой контракт на 1,1 млрд евро, анонсированный до санкций в январе, был заключен с "Роснефтью" на строительство установки гидрокрекинга на Рязанской НПК.

"Эволюция европейских санкций с начала кризиса настолько усложнила деятельность по текущим проектам, что, если нынешняя ситуация существенно не улучшится, ожидается, что вся операционная деятельность будет постепенно приостановлена к концу первого полугодия текущего года", - сообщала компания в отчете в начале мая.

Итальянская Saipem, среди заказчиков которой Московский НПЗ "Газпром нефти", "Арктик СПГ 2", "НОВАТЭК", сообщала на днях, что общий объем невыполненных работ по контрактам составлял порядка 2 млрд евро, а сценарий немедленного их расторжения называла "маловероятным". В компании отмечали, что существует возможность "принудительного исполнения гарантий в пользу клиентов".

Saipem сообщила также, что буровая установка Perro Negro 8, которая должна была бурить на Арктическом шельфе, в настоящее время находится за пределами российских территориальных вод. По информации СМИ, эта установка должна была начать с июля 2022 года бурение на Южно-Тамбейском месторождении "Ямал СПГ" и с конца октября "зимовала" в Мурманске.

Между тем, в ранее в мае "Арктик СПГ 2" удалось арестовать суда голландской Boskalis, выполнявшей для него работы.

По словам источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, реализация проекта "СИБУРа" и китайской Sinopec - "Амурский газохимический копмлекс" (АГХК) - в текущей конфигурации оказалась под угрозой из-за проблем с отгрузками оборудования по линии подрядчиков, германской Linde и Maire Tecnimont.

Так, Linde еще в конце февраля, после введения первого пакета санкций, приостановила поставки. Затем они были возобновлены, но только на срок действия "льготного периода" - до конца мая. По его истечении Linde классифицирует проект как замороженный и новых поставок осуществлять не будет.

В "СИБУРе" комментировали, что "видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта".

Какое оборудование под санкциями

В перечень подсанкционного оборудования для нефтепереработки попали: установки алкилирования и изомеризации, установки производства ароматических углеводородов, атмосферно-вакуумные установки перегонки нефти, установки каталитического риформинга/крекинга, коксователи замедленного коксования, установки флексикокинга, реакторы гидрокрекинга, корпуса реакторов гидрокрекинга, технология производства водорода, технология извлечения и очистки водорода, технология установки гидроочистки, установки изомеризации нафты, блоки полимеризации, установки сольвентной деасфальтизации, установки по производству серы, установки сернокислотного алкилирования и регенерации серной кислоты, установки термического крекинга, установки трансалкилирования, висбрекеры, установки гидрокрекинга вакуумного газойля, технология очистки топливных газов НПЗ и получения серы (включая установки аминовой очистки, установки очистки серы, установки очистки хвостовых газов).

В списке оборудования для СПГ перечислены технологические установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, технологические установки для разделения и фракционирования углеводородов в процессе СПГ, технологические установки для сжижения природного газа, холодильные камеры в СПГ-процессе, криогенные теплообменники в процессе СПГ, криогенные насосы в процессе СПГ.