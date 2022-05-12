Запуск производства мотоциклов "Урал" в Казахстане запланирован на июнь

Производство мотоциклов "Урал" в Свердловской области Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Запуск производства мотоциклов "Урал" российского завода Ural Motorcycles в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) намечен на июнь 2022 года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В настоящее время в городе Петропавловск планируется крупноузловая сборка полноприводных мотоциклов "Урал", ориентированных на экспорт в западные страны. Запуск производства ожидается в июне 2022 года, с созданием на первом этапе 25 рабочих мест", - отметили в ведомстве.

Предполагается, что в дальнейшем уровень локализации производства будет увеличиваться.

Ранее глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев сообщал, что завод Ural Motorcycles, который производит мотоциклы под маркой "Урал", перенесет производство на площадку машиностроительного завода "Казтехмаш" в Петропавловск.

Решение о переносе производства в Казахстан, по информации гендиректора Ural Motorcycles Ильи Хаита, принято из-за нехватки комплектующих, подпадающих под санкции, и запрета на импорт техники из России. При этом завод компании в городе Ирбите Свердловской области продолжит работать и будет изготавливать рамы и элементы корпуса мотоциклов.

Позднее исполнительный директор предприятия Владимир Курмачев сообщил, что Ирбитский мотоциклетный завод продолжит выпуск мотоциклов на территории Свердловской области. "В Казахстане же будет открыта лишь вторая, дополнительная сборка для стран, в которые сегодня поставки техники из России невозможны", - говорил он.

В 2021 году завод Ural Motorcycles поставил потребителям 1,15 тыс. единиц техники. В этом году изначально планировалось выпустить порядка 1,3 тыс. мотоциклов (в том числе более 80% - для экспорта), однако позже под влиянием геополитики прогнозы были скорректированы и теперь ожидается снижение объема производства.

Ural Motorcycles экспортировал технику в США, ЕС, Канаду, Австралию и Японию.