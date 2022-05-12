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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 трлн руб.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"За январь-апрель профицит консолидированного бюджета РФ составил 2,7 трлн рублей. Притом что расходы бюджетов в это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансирования закупок", - сказал он.

Федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года, как ранее сообщал министр финансов РФ Антон Силуанов, будет исполнен с дефицитом как минимум 1,6 трлн рублей. "Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам - не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния (ФНБ). То есть эти объёмы отсрочки 1,1 трлн и 540 млрд рублей во втором и третьем квартале будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственным внебюджетным фондам. Вот это первый объём, который потребует увеличения дефицита бюджета", - сказал он.

Говоря о том, каким дефицит может быть максимально, Силуанов пояснил: "Все будет зависеть от мер реагирования, сколько принято каких мер поддержки. Я надеюсь, что основные приняты".

Владимир Путин
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