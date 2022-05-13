Расходы бюджета РФ в январе-апреле выросли почти на 25%

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета РФ в январе-апреле 2022 года выросли почти на 25% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения бюджета в текущем году.

"Благодаря росту доходов бюджета удалось увеличить и расходы. Так, в период с января по апрель 2022 года они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года", - сказал он. Премьер отметил, что наблюдавшийся в первые четыре месяца рост доходов был обусловлен увеличением нефтегазовых поступлений.

В целом, по его словам, размер бюджетного стимула в 2022 году превысит 8 трлн рублей.

Финансовое обеспечение плана первоочередных мер поддержки, включая отсрочки по налогам, превышает 5 трлн рублей.

Резервный фонд правительства с начала 2022 года пополнился более чем на 1,4 трлн рублей, в том числе в начале мая было принято решение направить в него около 800 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

В январе-марте бюджет РФ, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в размере 1,151 трлн рублей. В марте он составил 613,75 млрд рублей.