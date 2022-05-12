В Польше заявили о решении проблемы с газом после прекращения поставок из РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Польша справляется с газообеспечением страны и без поставок из России, заявил в эфире местного телевидения вице-премьер Яцек Сасин.

"В нашей стране мы наилучшим образом подготовлены к этому газовому кризису в Европе", - сказал Сасин. Он отметил, что польские газовые хранилища заполнены на 84%, в то время как средний европейский показатель в настоящий момент находится на уровне примерно 30%.

Сасин добавил, что "нехватку российского газа удалось покрыть импортом с других направлений". В частности, он напомнил, что 1 мая была открыта газотранспортная связка с Литвой, с портом Клайпеды, где в распоряжении Польши 2 млрд кубометров газа в год.

"Если бы мы использовали газ из хранилищ, то нам бы его хватило менее чем на полтора месяца", - сказал вице-премьер.

Новая схема оплаты российского газа

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет соблюдено, поставки прекращаются.

"Газпром" уже остановил поставки компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.