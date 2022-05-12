Рубль заметно укрепился к доллару и евро по итогам торгов в четверг

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно упали на торгах "Московской биржи" в четверг; рубль укрепился в обеих валютных парах, обновив максимум с февраля 2020 года в паре с долларом и максимум с лета 2017 года в паре с евро. При этом нацвалюта проигнорировала общемировое снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что в итоге привело к росту доллара к основным мировым валютам на рынке Forex.

Курс доллара США составил 63,3 руб./$1 в 19:00, что на 3,9 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 65,2575 руб./EUR1, подешевев на 5,24 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 4,5 рубля – до 64,18 рубля. При этом более заметное падение европейской валюты к рублю по сравнению с американской валютой связано с негативной динамикой евро против доллара на мировом рынке Forex, где он потерял за день 1,4%, опустившись до $1,037 за евро.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро на торгах 12 мая был обусловлен как сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и растущими мировыми ценами на нефть и газ. Существующий валютный навес за счет дисбаланса по счету текущих операций платежного баланса "переборол" даже в целом негативную конъюнктуру мировых рынков капитала.

Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. "Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", - констатирует ЦБ.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса - счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов - таких как бюджетное правило - сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", - говорится в докладе.

Денежно-кредитная политика и сейчас, после введения капитальных ограничений, продолжает влиять на курс рубля, но с большим лагом и более опосредованно - через динамику спроса на импортные товары, тогда как спрос на финансовые инструменты становится менее значимым, пишет ЦБ. При этом Банк России отмечает, что приостановка действия бюджетного правила и ограничения на движение капитала "снижают возможности финансовых рынков по сглаживанию колебаний курса", поэтому динамика курса рубля может быть "более волатильной, чем в предыдущие периоды".