Инвестпроекты по строительству рыболовных судов в РФ продлили на два года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на два года сроки реализации инвестпроектов по строительству рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

Проект реализуются в рамках программы рыбных инвестквот.

Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 11 мая.

"Решение позволит инвесторам, испытывающим трудности в условиях внешнего санкционного давления, избежать рисков расторжения договоров о предоставлении инвестиционных квот и продолжить начатую работу", - говорится в пресс-релизе.

Первые договоры по строительству рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов были заключены в 2018 году со сроком реализации инвестиционных проектов до 2024 года. Всего заключено 64 таких договора по строительству судов с объемом инвестиций около 205 млрд рублей и 24 договора по строительству рыбоперерабатывающих заводов с объемом инвестиций около 25 млрд рублей. Все суда строятся на российских судостроительных верфях.

Как сообщалось, строительство значительно отстает от первоначально намеченных сроков. Так, к 2022 году заказчикам передано 6 судов, еще 38 находятся на разных стадиях постройки. К строительству остальных судов подрядчики еще не приступали. По строящимся судам наблюдается отставание от графиков строительства от 6 месяцев до 2 лет.