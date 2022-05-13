Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО в I квартале выросла до 13,08 млрд руб.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I квартале 2022 г. выросла на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,08 млрд руб., следует из отчета компании.

EBITDA увеличилась на 20,5%, до 21,26 млрд руб.

Основное влияние на EBITDA оказало восстановление резервов под обесценение активов, говорится в сообщении "Мосэнерго".

При этом EBITDA, скорректированная на величину резервов, сократилась на 1,5%, до 18,32 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - на 2,6%, до 10,14 млрд руб.

Выручка "Мосэнерго" составила 75,17 млрд руб. (-3,7%). Снижение выручки связано с сокращением отпуска тепловой энергии в отчетном периоде из-за более теплой, чем в I квартале 2021 года, погоды, говорится в сообщении компании.

Капзатраты компании в январе-марте 2022 г. составили 10,48 млрд руб. против 8,84 млрд руб. годом ранее.

На конец марта "Мосэнерго" не имело долгосрочных кредитов и займов, краткосрочные составили 7,5 млрд руб. В событиях после отчетной даты компания отмечает, что в конце апреля досрочно погасила задолженность перед Газпромбанком на сумму 7,5 млрд руб.

На счетах "Мосэнерго" по итогам I квартала хранилось 128 млн руб., еще 44,8 млрд руб. квалифицированы как финансовые активы (выданные займы).

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.