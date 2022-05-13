Мишустин призвал готовиться к новым попыткам Запада снизить доходы РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Необходимо быть готовыми к тому, что Запад продолжит искать возможности для давления на Россию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Конечно, коллективный Запад будет искать новые возможности для давления на Россию, добиваться снижения наших доходов. Надо быть готовыми к любому развитию ситуации", - сказал Мишустин в пятницу в ходе совещания о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

Он отметил, что необходимо прорабатывать решения, которые позволят нивелировать негатив, а также продолжать вести ответственную бюджетную политику.

"Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и сохранением финансовой и ценовой стабильности", - заявил Мишустин.