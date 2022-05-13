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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

РЖД ограничили отгрузку в Казахстан, Китай и Финляндию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ввело ограничения на отгрузку в Казахстан через стыковой пункт Локоть-экспорт с 13 по 17 мая, следует из документов монополии.

Также ограничена отгрузка в адрес Китая через погранпереход Наушки-Сухэ-Батор с 12 по 16 мая, а с 5 мая и до отмены действуют ограничения в адрес Финляндии.

В РЖД "Интерфаксу" объяснили, что ограничения на отдельных погранпереходах введены из-за необеспечения своевременного приема поездов, чтобы вагоны не скапливались на путях общего пользования.

Кроме того, согласно документам, до 14 мая ограничена отгрузка в адрес станции Икабья Восточно-Сибирской ж/д, а до 18 мая - в адрес станции Рыбники Дальневосточной ж/д.

РЖД Финляндия Китай Казахстан
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