"Ростсельмаш" в 2023 году начнет выпуск сельхозтехники на площадке "ТагАЗа"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Строительство новой производственной площадки "Ростсельмаша" началось в пятницу на территории бывшего Таганрогского автозавода (ТагАЗ), ее ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2023 года. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии начала работ.

Открытие новой площадки позволит "Ростсельмашу" расширить производство прицепной и навесной техники. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей.

Реализация первого этапа проекта позволит создать 500 рабочих мест, а всего планируется трудоустроить до 1,5 тыс. человек. "Вся эта техника будет востребована на рынке и региона, и страны. Важным является трудоустройство людей", - сказал на церемонии губернатор региона Василий Голубев.

Совладелец "Ростсельмаша" Дмитрий Удрас на мероприятии отметил, что строительство нового завода связано с тем, что на "Ростсельмаше" расширяется производство мостов и коробок, нужны дополнительные площади.

"Мы понимаем, что в Таганроге есть умелые руки и светлые головы и знаем, что квалифицированных людей здесь найдем", - сказал Удрас, добавив, что на новом предприятии, в том числе, будут работать некоторые бывшие сотрудники ТагАЗа.

"Запуск завода запланирован в апреле (2023 года - ИФ), с начала установки и запуска новой красочной линии. Под эти сроки мы планируем перенос сюда части мощностей из Ростова-на-Дону, набор персонала производственного. Апрель-май 2023 года завод заработает", - сказал генеральный директор дивизиона прицепной и навесной техники "Ростсельмаша" Александр Виноградов.

Проект будет реализован в 3 этапа, предполагается запуск завода сельхозтехники, литейного производства и полигона испытаний комбайнов и тракторов.

На первом этапе будут реконструированы и оснащены оборудованием раскройно-заготовительный и сварочно-сборочный корпуса площадью соответственно 25,4 тыс. и 37,8 тыс. кв. м, отреставрированы здания административно-бытовых комплексов, подведены и подключены все коммуникации.

Основную часть станочного парка планируется перевезти в Таганрог из Ростова-на-Дону в связи с поэтапным переводом части производства ростовской площадки и освоением выпуска новых видов техники, в частности самоходных опрыскивателей. К 2023 году сборочный корпус в Таганроге будет оснащен линией окраски крупногабаритных изделий с конвейерной линией Power&Free.

К 2024 году будет создано промышленное предприятие полного цикла, которое обеспечит городу на первом этапе более 500 рабочих мест. По предварительным расчетам, к 2025 году производственная площадка в Таганроге будет выпускать около 5 тыс. единиц прицепной и навесной техники в год.

Владельцем участка, на котором будут организованы эти производства, выступает АО "Клевер" – компания совладельцев "Ростсельмаша".

В будущем планируется присоединение "Клевера" к группе "Ростсельмаш". "Это исторически отдельная компания, которая сегодня юридически не является частью "Ростсельмаша", но акционеры одни и те же", - отмечал ранее совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

В настоящее время "Клевер" выпускает 50 наименований и свыше 100 модификаций прицепной и навесной техники, которая продается не только в России, но и экспортируется. Объем производства по итогам 2021 года составил 3,9 млрд рублей.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем Бабкина и его партнеров – Удраса и Юрия Рязанова. Группа объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.