"Рускон" отказался от моратория на банкротство

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мультимодальный транспортный оператор "Рускон" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и госкорпорации "Росатом") отказался от применения в отношении себя моратория на возбуждение дел о банкротстве, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующее заявление датировано 13 мая.

Мораторий на банкротство начал действовать в РФ с 1 апреля. Отказаться от предложенной защиты придется компаниям, которые намерены выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback, так как мораторий это запрещает.

"Рускон" – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России в сфере внешнеторговых контейнерных перевозок, оказывает услуги по международной доставке через порты России и ближнего зарубежья свыше 250 тыс. TEU ежегодно, сообщается на сайте компании.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Шишкарева, основателя холдинга, в нем 70%, еще 30% - у "Росатома".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и компанией Global Ports. Транспортно-логистическое направление включает "Рускон" и "Трансконтейнер".