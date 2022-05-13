Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

"Рускон" отказался от моратория на банкротство

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мультимодальный транспортный оператор "Рускон" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и госкорпорации "Росатом") отказался от применения в отношении себя моратория на возбуждение дел о банкротстве, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующее заявление датировано 13 мая.

Мораторий на банкротство начал действовать в РФ с 1 апреля. Отказаться от предложенной защиты придется компаниям, которые намерены выплачивать дивиденды, распределять прибыль между учредителями или участниками, проводить buyback, так как мораторий это запрещает.

"Рускон" – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России в сфере внешнеторговых контейнерных перевозок, оказывает услуги по международной доставке через порты России и ближнего зарубежья свыше 250 тыс. TEU ежегодно, сообщается на сайте компании.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Шишкарева, основателя холдинга, в нем 70%, еще 30% - у "Росатома".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и компанией Global Ports. Транспортно-логистическое направление включает "Рускон" и "Трансконтейнер".

Рускон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Группа Allianz опровергла сообщения о полном уходе с российского рынка

Илон Маск поставил на паузу сделку с Twitter

Илон Маск поставил на паузу сделку с Twitter

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

Нидерландской "дочке" Альфа-банка позволили свернуть операции в течение года

Нидерландской "дочке" Альфа-банка позволили свернуть операции в течение года

Расходы бюджета РФ в январе-апреле выросли почти на 25%

Расходы бюджета РФ в январе-апреле выросли почти на 25%

"Ростелеком" задумался о монополии на поставку в РФ серверов в рамках госзакупок

"Ростелеком" задумался о монополии на поставку в РФ серверов в рамках госзакупок

Инфляция во Франции в апреле была максимальной с 1985 года

Инфляция во Франции в апреле была максимальной с 1985 года

Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });