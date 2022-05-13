Думе предложили уточнить права лиц, попавших под мораторий на банкротства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается предоставлять защиту от начисления неустоек и принудительного взыскания "старых" долгов не всем лицам, которые попали под мораторий на банкротства, а только тем должникам, у которых есть признаки несостоятельности.

Автор законопроекта № 123230-8 - депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов.

Документ содержит поправки к пункту 3 статьи 9.1 закона о несостоятельности, в котором перечислены последствия введения моратория на банкротства по требованию кредиторов. В соответствии с этим пунктом все подпавшие под мораторий получают защиту от начисления неустоек и принудительного взыскания долгов, возникших до объявления моратория, а также от изъятия, в том числе во внесудебном порядке, заложенного имущества. Одновременно компании лишаются возможности выплачивать дивиденды и распределять прибыль, а также проводить обратный выкуп собственных акций.

Эти опции распространяются абсолютно на всех, кто получил защиту в рамках моратория. Наумов предлагает сузить их применение, распространив исключительно на тех, кто одновременно подпал под действие моратория и обладает признаками банкротства. При этом для приостановки исполнительного производства по "старым" долгам, согласно проекту, должнику придется направить заявление приставу, сейчас это не требуется. Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня опубликования.

Необходимость корректировки действующих правил Наумов объясняет условиями объявленного правительством с 1 апреля 2022 года полугодового моратория. Он действует в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и всех юрлиц, кроме застройщиков, объекты которых включены в реестр проблемных. И все они, в том числе, получили дополнительную защиту от начисления неустоек и принудительного взысканий "старых" долгов.

Однако такие последствия являются избыточными, если их применять "тотально", без учета намерения должника исполнять свои обязательства, следует из пояснительной записки к проекту. Их применение может привести к снижению финансовой устойчивости кредиторов-взыскателей, а в ряде случаев и к их банкротству, сами же должники, объективно имеющие возможность исполнять свои обязательства, перестанут это делать в связи с отсутствием какой-либо ответственности, указано в пояснительной записке.

На необходимости корректировки действующих правил моратория ранее настаивали Федеральная налоговая служба и ряд банков. Они предлагали до конца 2022 года заморозить действие нормы, согласно которой на время моратория приостанавливаются исполнительные производства по взысканию долгов, возникших до его объявления.

Кроме того, ранее Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк предложили наделить кредиторов правом через суд лишать должников мораторной защиты, если возникновение долгов не связано с обстоятельствами, явившимися основанием для введения моратория, либо причины неисполнения обязательств возникли не позднее чем за три месяца до его объявления. Сейчас такой возможности у кредиторов нет, и отказаться от моратория подпавший под него может исключительно по собственному желанию.