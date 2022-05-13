Evraz запросил у британского регулятора лицензию на обычную деятельность

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Попавший под британские санкции Evraz Plc запросил у регулятора - Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина - генеральную лицензию на осуществление обычной деятельности.

Как сообщила компания, ей нужна лицензия, которая позволит ей осуществлять свои основные функции, поддерживать и обслуживать активы.

Мотивируя санкции, OFSI отмечало, что Evraz работает в "стратегически важных для властей России секторах", обеспечивая 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% - в рельсах. "Это критически важно, так как Россия использует железную дорогу для поставки боеприпасов и отправки военнослужащих на Украину", - поясняли власти Великобритании.

При этом OFSI выпустило лицензию, которая разрешает сделки с североамериканскими структурами группы Evraz (Evraz North America plc, Evraz Inc. NA и Evraz Inc. NA - Canada) в период до 2 сентября 2022 года.

Североамериканское подразделение Evraz (Evraz North America) - ведущий производитель рельсовой продукции, труб большого диаметра и листовой стали в Северной Америке. Компании принадлежит шесть производственных площадок в США и Канаде.

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших производителей ванадия в мире. В марте совладелец Evraz Роман Абрамович (по данным сайта компании на 16 февраля 2022 года владел 28,64% акций) попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и Евросоюза.

Другими акционерами Evraz являются Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd. контролирует 19,32% акций), Александр Фролов (владеет 9,65% через Crosland Global Ltd.), Геннадий Козовой (5,74%), Максим Воробьев (3,01%).