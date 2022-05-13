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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Индекс потребительского доверия в США в мае рухнул до минимума за 42 года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 59,1 пункта по сравнению с 65,2 пунктами месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее значительное снижение индекса до 64 пунктов.

Майское значение индекса стало минимальным с мая 1980 года.

Индекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в мае упал до 63,6 пункта по сравнению с 69,4 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода обвалился до 56,3 пункта с 62,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения остались на уровне 5,4% – самой высокой отметке с ноября 1981 года, на долгосрочную перспективу (5 лет) – остались на уровне 3%.

Окончательное значение апрельского индекса потребительского доверия будет опубликовано 27 мая.

США
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