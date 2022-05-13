"Татнефть" продаст шинный бизнес в России "Татнефтехиминвест-Холдингу"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" подписало соглашение о продаже своего шинного бизнеса в России АО "Татнефтехиминвест-Холдинг", сообщила нефтяная компания.

С момента подписания соглашения - 13 мая 2022 года - оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит к АО "Татнефтехиминвест-Холдинг", а представители ПАО "Татнефть", входящие в органы управления этих предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия.

Речь идет о долях участия группы "Татнефть" в ООО "УК "Татнефть-Нефтехим", в ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "Торговый дом КАМА", а также акциях в ПАО "Нижнекамскшина", АО "Нижнекамский механический завод" и АО "Ярполимермаш-Татнефть". Компании с упоминанием "Татнефти" должны быть переименованы при закрытии сделки.

"В условиях значительных изменений экономической ситуации, в том числе вызванных геополитическими процессами, продажа шинного бизнеса позволит Группе "Татнефть" сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах", - объяснили в самой компании.

Сотрудничество НК с предприятиями шинного комплекса в России, в том числе поставка сырья, продолжится на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств. Сделка по продаже шинного бизнеса не приводит к каким-либо кадровым изменениям, снижению социальных и иных обязательств перед работниками шинного комплекса, говорится в сообщении.