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"Татнефть" вышла из уставного капитала "Нижнекамскшины"

Нефтяная компания теперь намерена сосредоточиться на ключевых проектах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Татнефть" вышла из уставного капитала "Нижнекамскшины", говорится в сообщении "Татнефти".

Ранее сообщалось, что нефтекомпания подписала соглашение о продаже своего шинного бизнеса в России АО "Татнефтехиминвест-Холдинг".

Речь идет о долях участия группы "Татнефть" в ООО "УК "Татнефть-Нефтехим", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "Торговый дом Кама", а также акциях в ПАО "Нижнекамскшина", АО "Нижнекамский механический завод" и АО "Ярполимермаш-Татнефть". Компании с упоминанием "Татнефти" должны быть переименованы при закрытии сделки.

"В условиях значительных изменений экономической ситуации, в том числе вызванных геополитическими процессами, продажа шинного бизнеса позволит группе "Татнефть" сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах", - сообщали в НК.

Сотрудничество с предприятиями шинного комплекса в России, в том числе поставка сырья, продолжится на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств. Сделка по продаже шинного бизнеса не приводит к каким-либо кадровым изменениям, снижению социальных и иных обязательств перед работниками шинного комплекса, говорится в сообщении.

Реализуемый "Татнефтью" проект по созданию производства шин в Казахстане не вошел в периметр сделки с "Татнефтехиминвест-холдингом", уточнили "Интерфаксу" в НК.

Шинный комплекс предприятий "Татнефти" работает под брендом Кama Tyres. В него входят заводы-производители шин "Нижнекамскшина" (шины легкового и легкогрузового ассортимента, индустриальные шины), "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), ТОО "КamaTyresKZ", а также обслуживающие предприятия и ООО "Торговый дом "Кама", которое продает шины и снабжает шинные заводы "Татнефти" материалами и сырьем.

АО "Татнефтехиминвест-холдинг" координирует деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса в Татарстане. Согласно списку аффилированных лиц компании на 31 декабря 2021 года, 48,972% в уставном капитале холдинга владеет АО "Связьинвестнефтехим", единственным акционером которого является Татарстан. Советы директоров "Татнефти", "Татнефтехиминвест-холдинга" и "Связьинвестнефтехима" возглавляет президент республики Рустам Минниханов.

Татнефть Нижнекамскшина Татнефть-Нефтехим Казахстан Кama Tyres Татнефтехиминвест-холдинг. Рустам Минниханов
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