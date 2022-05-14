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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Транзитная заявка через Украину в субботу выросла до 64,5 млн куб. м

Заявка принята только по одной из двух точек входа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на субботу в объеме 64,5 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

На 13 мая первоначально заявка на вход в ГТС Украины была 60,8 млн куб. м - далее днем она увеличилась до 61,1 млн куб. м.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора и нет препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Газпром Оператор ГТС Украины
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