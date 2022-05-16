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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Цены на пшеницу выросли почти на 6% на фоне запрета экспорта из Индии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу продемонстрировали максимально допустимый за день рост в понедельник на фоне введения Индией запрета на экспорт.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 5,9%, до $12,47 за бушель, до максимального значения за два месяца. С начала года цены выросли более чем на 60% на фоне ситуации вокруг России и Украины, которые обеспечивают почти треть мирового экспорта пшеницы.

Правительство Индии в пятницу издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и помощи соседним и нуждающимся государствам, сообщила газета Times of India со ссылкой на текст документа.

Как отмечается, экспорт пшеницы будет разрешен только в отношении "поставок, по которым был выдан безотзывный аккредитив".

"Это лишь усиливает риск дефицита продовольствия, особенно для развивающихся стран и тех, кто всегда зависел от продовольственных товаров из этого региона", - отмечает директор по рыночной стратегии австралийского банка Westpac Роберт Ренни, которого цитирует газета Financial Times.

По мнению эксперта, запрет, вероятно, наиболее существенно ударит по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.

Тем временем Минсельхоз США на прошлой неделе спрогнозировал, что объем мирового производства пшеницы в новом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.) упадет впервые за четыре года.

Индия
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