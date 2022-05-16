Абрамченко потребовала снизить зависимость рыбной отрасли РФ от импорта

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса дала поручения обеспечить стабильную работу рыбной отрасли и снизить ее зависимость от импорта рыбных кормов, рыбопосадочного материала, оборудования для рыбопромысловых судов.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

Минпромторгу поручено представить предложения о мерах поддержки верфей, строящих суда, для компенсации расходов на освоение новых видов гражданской продукции, замещения импортного оборудования российскими аналогами, а также для расширения их производственной базы. Во взаимодействии с заказчиками строительства судов следует разработать комплекс мер по замещению оборудования, комплектующих и материалов из недружественных стран аналогами отечественного производства, а также аналогами из дружественных стран.

Минобрнауки, Минсельхозу и Росрыболовству поручается к 20 мая представить правительству согласованные предложения по дорожной карте по запуску в России производства рыбных кормов и рыбопосадочного материала и определить источники финансирования для этого производства.

Росрыболовству поручено до 20 мая провести анализ состояния рыбохозяйственного комплекса, в том числе обеспечения внутреннего рынка рыбной продукцией и обеспечения бесперебойной работы рыбопромысловых судов. О результатах ведомство должно будет доложить правительству и при необходимости выдвинуть предложения о дополнительных мерах господдержки отрасли.

Минсельхозу и Росрыболовству необходимо до 26 мая представить доклад о мерах поддержки рыбохозяйственных организаций, осуществляющих рыболовство во внутренних водах. Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Минпромторгу, Минсельхозу, ФТС и Росрыболовству поручено до 20 мая подготовить согласованные предложения о предоставлении льготных условий уплаты таможенных платежей владельцам судов рыбопромыслового флота, приобретенных (построенных) или отремонтированных (модернизированных) за пределами территории ЕАЭС и не прошедших таможенное оформление.

Кроме того, Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству необходимо подготовить согласованные предложения о продлении срока погашения кредитов, предоставленных на строительство судов рыбопромыслового флота в рамках реализации механизма инвестиционных квот, об изменении условий финансового обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству судов (банковской гарантии) с учетом планируемого продления сроков строительства судов на два года, о предоставлении льготных кредитов в рамках действующих механизмов льготного кредитования на реализацию инвестиционных проектов по строительству судов.

Абрамченко заявила, что в условиях действия санкций стратегическое значение имеет снижение административных барьеров, поддержка рыбохозяйственного бизнеса и импортозамещение кормов и посадочного материала, а также комплектующих для строительства судов.