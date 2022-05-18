Экспорт аминокислот из России могут запретить на полгода

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экспорт аминокислот из России может быть запрещен с 1 июля на полгода. Проект такого постановления правительства размещен на сайте информации о подготовке нормативных актов. Документ подготовлен Минсельхозом.

Предлагается запретить экспорт L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида (код 2922 41 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и DL-метионина (код 2930 40 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Как говорится в пояснительной записке к документу, кормовые ингредиенты - начальное звено пищевой цепочки, от их качества и доступности напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Кормовые аминокислоты L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин являются незаменимыми аминокислотами, их присутствие в рационе сельхозживотных является жизненно необходимым. Дефицит аминокислот влечет за собой снижение производственных показателей животноводческих предприятий и, как следствие, удорожание готовой продукции вплоть до прямых убытков, констатируется в документе.

Производство L-лизина сульфата в России в 2021 году составило 119,4 тысячи тонн, что в пересчете на L-лизин моногидрохлорид составляет 66,4 тысячи тонн (в 2020 году - 60,8 тысячи тонн). Это обеспечивает порядка 52% от существующей потребности, которая расчетно оценивается в 110-120 тысяч тонн в год на основании существующего поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, а также его планируемого прироста.

Производство DL-метионина в 2021 году составило 25 тысяч тонн при расчетной потребности порядка 60 тысяч тонн. Недостающий объем аминокислот импортируется.

По данным ФТС, импорт лизина и его сложных эфиров, а также солей этих соединений в 2021 году составил 43,1 тысячи тонн, экспорт - 600 тонн. При этом основной объем импорта, по экспертным оценкам, составляет именно L-лизин моногидрохлорид. Импорт метионина за аналогичный период составил 33,7 тысячи тонн, экспорт - 10,7 тысячи тонн.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности страны Минсельхоз считает целесообразным поддержать отечественное животноводство через введение запрета на экспорт L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина за пределы Российской Федерации на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке.