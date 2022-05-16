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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Ford продал очередной пакет акций производителя электромобилей Rivian

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ford Motor избавился от очередного пакета акций Rivian Automotive Inc в связи с завершением ограничительного периода, действовавшего после IPO американского производителя электромобилей.

Ford продал 7 млн акций Rivian по цене $26,88 за бумагу, говорится в сообщении компании. Ранее в этом месяце автопроизводитель реализовал 8 млн акций Rivian.

По данным FactSet, в настоящее время Ford владеет 86,9 млн акций Rivian, или 9,7% акций последней.

Rivian, опубликовавшая отчетность на прошлой неделе, заявила, что сохранит неизменным целевой показатель производства автомобилей на 2022 год, несмотря на серьезные проблемы в цепочках поставок.

Ford стал инвестором Rivian в 2019 году в рамках стратегического партнерства двух компаний, предусматривавшего совместное производство электромобилей. В дальнейшем проект сотрудничества был приостановлен.

Акции Rivian подешевели на 2,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 74%.

Ford Rivian
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